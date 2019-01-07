Французская полиция задержала 345 участников беспорядков

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число задержанных по итогам манифестаций движения "желтых жилетов" 5 января во Франции составило 345 человек, из них 281 был заключен под стражу.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Monde, такие данные приводит МВД Франции.

В то же время издание ничего не сообщает о том, удалось ли задержать кого-то из участников погромов в офисах государственного секретариата и министерства по связям с парламентом 5 января. Тогда несколько манифестантов, часть из которых скрывали лица масками и не носили желтых светоотражающих жилетов, сломали дверь центрального входа в правительственное здание и нанесли ущерб припаркованным рядом машинам, в результате чего сотрудникам пришлось покинуть строение через черный ход.

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.

Ранее сообщалось, что 5 января в ходе акции протеста протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже.