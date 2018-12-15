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    Французская полиция заблокировала протестующих у Эйфелевой башни

    © Time Magasine

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Часть протестующих "желтых жилетов" попыталась пробраться через кордон полиции в районе Эйфелевой башни, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Манифестанты, встретившие отпор со стороны полиции, оставили попытки прорваться к Эйфелевой башне и двинулись к реке, однако их разделила полиция. Часть вышла на проспект Президента Вильсона, где окончательно была остановлена стражами порядка.

    По данным префектуры полиции, число задержанных в Париже на данный момент составляет 59 человек.

    Напомним, что транспортное сообщение во французской столице сегодня из-за акций протестов затруднено.

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