Французская полиция заблокировала протестующих у Эйфелевой башни

© Time Magasine https://report.az/storage/news/abb162ac912f6a462ff3f3cf2892b760/e82be83a-775b-4d1e-a131-65c54deacc1c_292.jpg

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Часть протестующих "желтых жилетов" попыталась пробраться через кордон полиции в районе Эйфелевой башни, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Манифестанты, встретившие отпор со стороны полиции, оставили попытки прорваться к Эйфелевой башне и двинулись к реке, однако их разделила полиция. Часть вышла на проспект Президента Вильсона, где окончательно была остановлена стражами порядка.

По данным префектуры полиции, число задержанных в Париже на данный момент составляет 59 человек.

Напомним, что транспортное сообщение во французской столице сегодня из-за акций протестов затруднено.