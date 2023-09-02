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Французская полиция разогнала акцию армян, в которой приняли участие всего 8 человек

Французская полиция разогнала акцию армян, в которой приняли участие всего 8 человек Действия проживающих в зарубежных странах армян в целях поддержки марионеточного режима т.н. "Карабахской Республики" продолжают терпеть фиаско.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 23:13
Французская полиция разогнала акцию армян, в которой приняли участие всего 8 человек

Действия проживающих в зарубежных странах армян в целях поддержки марионеточного режима т.н. "Карабахской Республики" продолжают терпеть фиаско.

Как сообщает Report, результаты этих усилий полностью противоречат ожиданиям и утверждениям армян.

Очередной провал армян произошел во Франции, которая издавна "славится" как второе армянское государство, и порой даже признает себя таковой.

Так, перед посольством Азербайджана в этой европейской стране, где по утверждениям живет 650 тыс. армян, была предпринята попытка провести акцию в поддержку карабахских сепаратистов.

Однако, в демонстрации приняли участие всего восемь человек. Они планировали перекрыть улицу, на которой находится здание диппредставительства. Но и на этот раз их старания оказались тщетными. Полиция разогнала акцию и предотвратила очередную армянскую провокацию.

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Версия на азербайджанском языке Fransa polisi ermənilərin 8 nəfərlik aksiyasını dağıdıb

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