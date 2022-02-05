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Французская полиция применяет силу против беженцев и мигрантов

Французская полиция применяет силу против беженцев и мигрантов Правозащитная группа Utopia 56 разместила в своем Twitter-аккаунте видео, на котором полиция физически разгоняет мигрантов, ночующих под мостом в столице Франции Париже.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 07:11
Французская полиция применяет силу против беженцев и мигрантов

Правозащитная группа Utopia 56 разместила в своем Twitter-аккаунте видео, на котором полиция физически разгоняет мигрантов, ночующих под мостом в столице Франции Париже.

Как передает Report, на кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов "будили" мигрантов, избивая их ногами. На видео один из мигрантов, которому ампутировали ногу, опирается на подмышку и пытается поговорить с полицией.

Несмотря на холодную погоду, группе бездомных мигрантов в конце концов пришлось покинуть лагерь.

Utopia 56 заявила, что это суданские просители убежища.

"Хотя эти люди должны иметь защиту и кров, они постоянно подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны полиции", - заявили правозащитники.

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