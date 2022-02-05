Французская полиция применяет силу против беженцев и мигрантов
Французская полиция применяет силу против беженцев и мигрантовПравозащитная группа Utopia 56 разместила в своем Twitter-аккаунте видео, на котором полиция физически разгоняет мигрантов, ночующих под мостом в столице Франции Париже.
Правозащитная группа Utopia 56 разместила в своем Twitter-аккаунте видео, на котором полиция физически разгоняет мигрантов, ночующих под мостом в столице Франции Париже.
Как передает Report, на кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов "будили" мигрантов, избивая их ногами. На видео один из мигрантов, которому ампутировали ногу, опирается на подмышку и пытается поговорить с полицией.
Несмотря на холодную погоду, группе бездомных мигрантов в конце концов пришлось покинуть лагерь.
Utopia 56 заявила, что это суданские просители убежища.
"Хотя эти люди должны иметь защиту и кров, они постоянно подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны полиции", - заявили правозащитники.
L’un des hommes qui dort sous ce pont est accompagné par nos équipes. Il a un pied amputé et se déplace en béquilles. Il ne comprend pas pourquoi les policiers font ça. L'ordre de @prefpolice est le même pour tous : "partez !". pic.twitter.com/23Mzsk03Nw