Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов

Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в понедельник портал francetvinfo.
Нелегальные пассажиры были обнаружены в департаменте Вар на юго-востоке Франции, в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Отмечается, что мигранты - мужчины из Ирака, Пакистана и Афганистана - плохо себя чувствовали из-за условий транспортировки.
По информации газеты Figaro, никому из мигрантов не понадобилась госпитализация.
Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике.