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Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов

Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике
Другие страны
6 июля 2020 г. 16:06
Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов

Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в понедельник портал francetvinfo.

Нелегальные пассажиры были обнаружены в департаменте Вар на юго-востоке Франции, в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Отмечается, что мигранты - мужчины из Ирака, Пакистана и Афганистана - плохо себя чувствовали из-за условий транспортировки.

По информации газеты Figaro, никому из мигрантов не понадобилась госпитализация.

Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике.

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