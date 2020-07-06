Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов

Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике

Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в понедельник портал francetvinfo.

Нелегальные пассажиры были обнаружены в департаменте Вар на юго-востоке Франции, в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Отмечается, что мигранты - мужчины из Ирака, Пакистана и Афганистана - плохо себя чувствовали из-за условий транспортировки.

По информации газеты Figaro, никому из мигрантов не понадобилась госпитализация.

Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике.