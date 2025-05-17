Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями.

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Financial Times.

"Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - сообщили изданию источники.

В компании заявили о том, что к ее активам в Нигере уже проявили интерес несколько сторон.

Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты.