О нас

Французская НПО сообщила о гибели в водах Ливии около 60 мигрантов

Французская НПО сообщила о гибели в водах Ливии около 60 мигрантов Французская неправительственная организация Sos Mediterranee сообщила о гибели в море у берегов Ливии не менее 60 мигрантов.
Другие страны
14 марта 2024 г. 16:44
Французская НПО сообщила о гибели в водах Ливии около 60 мигрантов

Французская неправительственная организация Sos Mediterranee сообщила о гибели в море у берегов Ливии не менее 60 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сведениям, полученным от 25 спасенных с потерпевшей крушение надувной лодки, судно более недели дрейфовало в открытом море.

25 спасенных подобрал корабль НПО Ocean Viking. По свидетельствам выживших, за три дня до этого на лодке сломался мотор, а на борту кончились еда и вода.

Как сообщила Sos Mediterranee в соцсети "Х", состояние спасенных "критическое". Двоих пришлось срочно эвакуировать, и они были на вертолете доставлены на Сицилию.

В последние месяцы потоки мигрантов, прибывающих по морю в Италию, заметно сократились, констатируют итальянские власти. Так, с начала года до 14 марта в страну прибыли менее 6 тыс. человек, что почти в 4 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году (около 20 тыс.).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sixty migrants feared drowned crossing Mediterranean from Libya

Экслюзивные новости

Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi