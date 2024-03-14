Французская НПО сообщила о гибели в водах Ливии около 60 мигрантов

Французская неправительственная организация Sos Mediterranee сообщила о гибели в море у берегов Ливии не менее 60 мигрантов.

Французская неправительственная организация Sos Mediterranee сообщила о гибели в море у берегов Ливии не менее 60 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сведениям, полученным от 25 спасенных с потерпевшей крушение надувной лодки, судно более недели дрейфовало в открытом море.

25 спасенных подобрал корабль НПО Ocean Viking. По свидетельствам выживших, за три дня до этого на лодке сломался мотор, а на борту кончились еда и вода.

Как сообщила Sos Mediterranee в соцсети "Х", состояние спасенных "критическое". Двоих пришлось срочно эвакуировать, и они были на вертолете доставлены на Сицилию.

В последние месяцы потоки мигрантов, прибывающих по морю в Италию, заметно сократились, констатируют итальянские власти. Так, с начала года до 14 марта в страну прибыли менее 6 тыс. человек, что почти в 4 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году (около 20 тыс.).