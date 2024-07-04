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Французская Eramet вложит $800 млн в строительство второго литиевого завода в Аргентине

Французская Eramet вложит $800 млн в строительство второго литиевого завода в Аргентине Французская группа Eramet и ее филиал Eramine планируют инвестировать 800 млн долларов в строительство второго завода по производству лития в аргентинской провинции Сальта.
Другие страны
4 июля 2024 г. 09:30
Французская Eramet вложит $800 млн в строительство второго литиевого завода в Аргентине

Французская группа Eramet и ее филиал Eramine планируют инвестировать 800 млн долларов в строительство второго завода по производству лития в аргентинской провинции Сальта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду МИД южноамериканской страны.

"Eramet и ее филиал Eramine подтвердили планы инвестировать еще $800 млн во вторую фазу проекта, реализация которой будет зависеть от внедрения фискальных мер, объявленных правительством. Этот этап будет заключаться в строительстве второго завода, расположенного в 70 км от первого", - говорится в заявлении.

В среду состоялось открытие первого завода промышленного комплекса Eramine, расположенного на высоте 3 870 м над уровнем моря.

"На первом этапе проект потенциально будет производить 24 тыс. тонн карбоната лития в год", - сообщил МИД. Партнером Eramet в проекте выступает китайская металлургическая компания Tsingshan. Объем их инвестиций уже составил более 800 млн долларов.

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