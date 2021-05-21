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Французов предупредили о риске исчезновения

Французов предупредили о риске исчезновения Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен предрекла коренным французам исчезновение
Другие страны
21 мая 2021 г. 06:14
Французов предупредили о риске исчезновения

Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен предрекла коренным французам исчезновение.

Как передает Report, об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

Она заявила, что современная миграционная политика Парижа может привести к тому, что коренное население страны к 2050 году останется в меньшинстве.

Марешаль-Ле Пен подчеркнула, что она поддерживает ассимиляцию приезжих, но не считает ее возможной в случае превалирования иностранной культуры над местной. Она предположила, что если ситуация с мигрантами не изменится, то на месте "французской цивилизации" может появиться новая.

Ранее с аналогичным заявлением выступила группа отставных французских генералов и военнослужащих. В анонимном обращении они предупредили президента Эммануэля Макрона об угрозе распада страны.

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