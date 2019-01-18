Несмотря на протесты "жёлтых жилетов", Францию посетило рекордное число туристов

Париж. 18 января. REPORT.AZ/ Несмотря на случаи насилия во время проводимых в конце прошлого года акций протеста «жёлтых жилетов», число посетивших Францию туристов выросло до рекордных показателей.

Как передаёт западноевропейское бюро Report, если в 2017 году страну посетило 87 миллионов человек, то в 2018 году данное число выросло до 90 миллионов. Одним из излюбленных мест посещений туристов считаются горы Франции. В 2018 году число посетивших их туристов выросло аж на 14 процентов.

Тем не менее, в декабре прошло года наблюдалось сокращение числа прибывших в аэропорты Парижа туристов на 5-10 процентов, что может быть связано с паникой среди туристов, которую вызвали случаи насилия, имевшие место во время акций протеста «жёлтых жилетов».

Правительство Франции намерено в 2020 году довести число туристов до 100 миллионов.

Напомним, что во время последней акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции пострадали 24 человека.