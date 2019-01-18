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    Несмотря на протесты "жёлтых жилетов", Францию посетило рекордное число туристов

    Несмотря на случаи насилия во время акций протеста «жёлтых жилетов», число посетивших Францию туристов выросло до рекордных показателей

    Париж. 18 января. REPORT.AZ/ Несмотря на случаи насилия во время проводимых в конце прошлого года акций протеста «жёлтых жилетов», число посетивших Францию туристов выросло до рекордных показателей.

    Как передаёт западноевропейское бюро Report, если в 2017 году страну посетило 87 миллионов человек, то в 2018 году данное число выросло до 90 миллионов. Одним из излюбленных мест посещений туристов считаются горы Франции. В 2018 году число посетивших их туристов выросло аж на 14 процентов.

    Тем не менее, в декабре прошло года наблюдалось сокращение числа прибывших в аэропорты Парижа туристов на 5-10 процентов, что может быть связано с паникой среди туристов, которую вызвали случаи насилия, имевшие место во время акций протеста «жёлтых жилетов».

    Правительство Франции намерено в 2020 году довести число туристов до 100 миллионов.

    Напомним, что во время последней акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции пострадали 24 человека.

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