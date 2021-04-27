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Франция заявила о санкциях ЕС при нарушении Лондоном торгового соглашения

Франция заявила о санкциях ЕС при нарушении Лондоном торгового соглашения Ограничения могут ввести "в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства"
Другие страны
27 апреля 2021 г. 11:37
Франция заявила о санкциях ЕС при нарушении Лондоном торгового соглашения

Страны Европейского союза прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения им торгового соглашения после Brexit. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения", - сказал Бон в эфире телеканала BFM Business.

По его словам, "меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства".

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