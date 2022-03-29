Франция заявила о готовности поддержать МАГАТЭ в технической помощи Украине

Франция готова оказать поддержку реализации плана действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по технической помощи Украине для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

Франция готова оказать поддержку реализации плана действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по технической помощи Украине для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Франции.

В МИД подчеркнули, что "с самого начала поддерживали усилия МАГАТЭ" по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине, в частности за счет контактов с украинскими и российскими властями. В то же время Париж "крайне обеспокоен рисками, которые несет российская агрессия для сохранности гражданских ядерных объектов" на территории Украины. Франция "будет продолжать активно участвовать в обеспечении успеха инициативы генерального директора МАГАТЭ", говорится в заявлении МИД.

Во вторник гендиректор агентства Рафаэль Гросси прибыл на Украину с недельным визитом, в ходе которого планирует, в частности, посетить одну из украинских АЭС. Агентство также направит миссию экспертов на ядерные объекты Украины. Согласно заявлению Гросси, МАГАТЭ разработало конкретные и подробные планы оказания помощи ядерным объектам Украины, которые включают 15 ядерных реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС.

Как сообщали в МАГАТЭ, Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, чтобы не допустить радиоактивного заражения местности.