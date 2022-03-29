О нас
Аудио новости

Франция заявила о готовности поддержать МАГАТЭ в технической помощи Украине

Франция заявила о готовности поддержать МАГАТЭ в технической помощи Украине Франция готова оказать поддержку реализации плана действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по технической помощи Украине для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.
Другие страны
29 марта 2022 г. 19:54
Франция заявила о готовности поддержать МАГАТЭ в технической помощи Украине

Франция готова оказать поддержку реализации плана действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по технической помощи Украине для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Франции.

В МИД подчеркнули, что "с самого начала поддерживали усилия МАГАТЭ" по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине, в частности за счет контактов с украинскими и российскими властями. В то же время Париж "крайне обеспокоен рисками, которые несет российская агрессия для сохранности гражданских ядерных объектов" на территории Украины. Франция "будет продолжать активно участвовать в обеспечении успеха инициативы генерального директора МАГАТЭ", говорится в заявлении МИД.

Во вторник гендиректор агентства Рафаэль Гросси прибыл на Украину с недельным визитом, в ходе которого планирует, в частности, посетить одну из украинских АЭС. Агентство также направит миссию экспертов на ядерные объекты Украины. Согласно заявлению Гросси, МАГАТЭ разработало конкретные и подробные планы оказания помощи ядерным объектам Украины, которые включают 15 ядерных реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС.

Как сообщали в МАГАТЭ, Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, чтобы не допустить радиоактивного заражения местности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa Ukraynada nüvə stansiyaları ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinə qoşulacaq
Версия на английском языке France is ready to support IAEA in technical assistance to Ukraine

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi