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Франция завершит вывод войск из Сенегала до конца июля

Франция завершит вывод войск из Сенегала до конца июля Франция продолжает сокращать военное присутствие в Африке: республика передала Сенегалу еще одну базу и до конца июля завершит вывод своих войск с территории страны.
Другие страны
2 июля 2025 г. 02:11
Франция завершит вывод войск из Сенегала до конца июля

Франция продолжает сокращать военное присутствие в Африке, республика передала Сенегалу еще одну базу и до конца июля завершит вывод своих войск с территории страны.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике французского посольства в Дакаре.

"Франция передала сенегальской стороне совместную вещательную станцию, расположенную в Рюфиске, недалеко от Дакара. Станция обеспечивает связь на южном побережье Атлантики с 1960 года", — говорится в заявлении.

Согласно пресс-релизу, оставшиеся военные объекты будут освобождены до конца месяца. Ранее Франция уже покинула базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-Амираль-Проте. По данным AFP, на базах в Дакаре и его окрестностях работают 162 человека, а с учетом субподрядчиков — до 500 сотрудников.

Сокращение военного присутствия Франции в Африке продолжается уже несколько лет. В 2022 году французские силы были выведены из Мали, где с 2014 года действовала операция "Бархан" против террористов. В марте 2023 года Буркина-Фасо денонсировала соглашение о военной помощи с Францией, потребовав вывода контингента. После переворота в Нигере в 2023 году новые власти также настояли на прекращении военного сотрудничества, и вывод войск завершился в декабре. В январе 2024 года Франция окончательно покинула Чад по требованию местного правительства.

Как сообщала Le Monde, Париж намерен значительно сократить свое присутствие не только в Сенегале, но и в Габоне и Кот-д’Ивуаре. Эти шаги отражают растущую тенденцию к отказу африканских стран от французского военного влияния.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Seneqaldakı hərbi mövcudluğu tam başa çatır

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