Франция завершила вывод войск из Нигера

Последние французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, покинули страну утром 22 декабря.

Последние французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, покинули страну утром 22 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24.

"Сегодняшняя дата знаменует собой завершение пребывания французских войск в Сахеле", - заявил лейтенант нигерской армии Салим Ибрагим. Церемония прошла на авиабазе Ниамея, где ранее были дислоцированы некоторые французские части.

Церемония завершилась подписанием совместного документа начальником штаба cухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими войсками в Сахеле генералом Эриком Озанном, заявил Ибрагим. Подписание текста состоялось в присутствии начальника Генштаба Того и военного атташе США. Авиабаза была передана в пользование военным Нигера.

По словам Ибрагима, в ходе вывода военных не было зарегистрировано ни одного крупного инцидента.