Франция запретила въезд 28 израильским поселенцам за нападения на палестинцев

Власти Франции запретили посещение территории республики 28 израильским поселенцам, причастным к нападениям на палестинских гражданских лиц.

Власти Франции запретили посещение территории республики 28 израильским поселенцам, причастным к нападениям на палестинских гражданских лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Франции.

"Франция ввела санкции в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев, причастных к актам насилия в отношении мирного палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. В соответствии с этим решением, 28 израильтянам запрещен въезд на территорию Франции", - указывается в документе.