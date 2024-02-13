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Франция запретила въезд 28 израильским поселенцам за нападения на палестинцев

Франция запретила въезд 28 израильским поселенцам за нападения на палестинцев Власти Франции запретили посещение территории республики 28 израильским поселенцам, причастным к нападениям на палестинских гражданских лиц.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 17:00
Франция запретила въезд 28 израильским поселенцам за нападения на палестинцев

Власти Франции запретили посещение территории республики 28 израильским поселенцам, причастным к нападениям на палестинских гражданских лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Франции.

"Франция ввела санкции в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев, причастных к актам насилия в отношении мирного палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. В соответствии с этим решением, 28 израильтянам запрещен въезд на территорию Франции", - указывается в документе.

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Версия на английском языке France bans entry of 28 Israeli settlers for attacks on Palestinians
Версия на азербайджанском языке Fransa 28 İsrail vətəndaşına ölkəyə girişi qadağan edib

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