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Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов

Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов.
Другие страны
5 июля 2024 г. 15:49
Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов

Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, это следует из заявления верховного комиссариата территории в соцсетях.

"Общественные собрания запрещены с 06.00 6 июля до 20.00 8 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 15 июля будут продлены комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя в регионе.

Меры были приняты на фоне протестов, проходивших в регионе в мае-июне.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Yeni Kaledoniyada seçkilərin ikinci turu zamanı toplantıları qadağan edib

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