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Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры

Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры В допуске к работе на ОИ Париж-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек.
Другие страны
21 июля 2024 г. 02:07
Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры

В допуске к работе на ОИ Париж-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры "из предосторожности", а также опасаясь потенциальных "шпионов".

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", - сказал он.

В общей сложности, по словам Дарманена, при 960 тыс. проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций.

В ответ на вопрос о том, удалось ли выявить среди них "шпионов", глава МВД заявил, что их оказалось меньше сотни.

Дарманен усомнился в том, что потенциальные "шпионы" могли организовать какой-то теракт во время игр, но выразил опасение в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.

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Версия на азербайджанском языке Fransa 4 340 nəfərə olimpiadada iştirak etməyə qadağa qoyub

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