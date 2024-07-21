Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры

В допуске к работе на ОИ Париж-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек.
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По его словам, власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры "из предосторожности", а также опасаясь потенциальных "шпионов".
"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", - сказал он.
В общей сложности, по словам Дарманена, при 960 тыс. проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций.
В ответ на вопрос о том, удалось ли выявить среди них "шпионов", глава МВД заявил, что их оказалось меньше сотни.
Дарманен усомнился в том, что потенциальные "шпионы" могли организовать какой-то теракт во время игр, но выразил опасение в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.