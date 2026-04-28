Франция заняла выжидательную позицию на фоне эскалации кризиса в Мали - ОБЗОР

Франция заняла выжидательную позицию на фоне стремительного ухудшения ситуации в сфере безопасности в Мали, где одновременно усиливаются позиции джихадистские группировки и возобновляется активность туарегских сепаратистов.

Как сообщает европейское бюро Report, крупные французские медиа неодобрительно оценивают действия Парижа в Мали, где Франция на протяжении десятилетий играла ведущую военную и политическую роль.

После серии атак 25 апреля, в ходе которых связанные с "Аль-Каидой" боевики из коалиции "Группа поддержки ислама и мусульман" (GSIM/JNIM) при поддержке северных повстанцев-туарегов захватили стратегически важный город Кидаль. США, Россия, Африканский союз и ООН осудили насилие.

В то же время, отмечают издания, Франция - бывшая ключевая военная сила в регионе - отреагировала лишь спустя несколько дней, ограничившись кратким дипломатическим заявлением об "обеспокоенности и солидарности".

Такое демонстративно сдержанное поведение отражает резко сократившееся влияние Парижа в Мали после государственного переворота и прихода к власти военной хунты. В 2022 году французские войска были вынуждены покинуть страну, а в 2023-м произошел полный разрыв дипломатических отношений. Любые публичные комментарии французских властей теперь используются малийской хунтой как инструмент для усиления антиколониальной риторики.

На месте бывшего французского присутствия укрепились структуры, связанные с Россией, включая Africa Corps - реорганизованное объединение бывших элементов группы Вагнера. Параллельно Бамако развивает сотрудничество с Москвой и Тегераном, отходя от прежних западных партнеров.

Французская дипломатия, лишенная прямых рычагов влияния в Мали, сосредотачивается на сохранении позиций в других странах Африки - Сенегале, Кот-д'Ивуар и Чаде, одновременно пересматривая свою военную стратегию на континенте. Этот процесс включает сокращение военной инфраструктуры и переход к более ограниченному формату присутствия.

В ЕС опасаются, что эскалация в Мали усилит террористические угрозы и миграционное давление на северное побережье Средиземноморья.