Франция заморозила активы министерства нацбезопасности и разведки Ирана

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и разведки Ирана, а также двух иранцев, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации французских СМИ со ссылкой на опубликованный официальный документ, имя одного из мужчин, счета которого заморожены, звучит как Ассадолла Асади. Это имя совпадает с именем иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции.

Отметим, что накануне Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию Асади. Целью подозреваемого должна была стать встреча, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".