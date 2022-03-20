Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Мы заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро. Кроме того, мы заморозили активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Он добавил, что Франция заморозила недвижимость на территории страны на сумму полмиллиарда евро, что соответствует примерно 30 объектам недвижимости или квартирам, принадлежащим гражданам России. "В общей сложности это почти миллиард евро, а точнее 850 миллионов евро, которые были заморожены", - уточнил Ле Мэр.