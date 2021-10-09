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Франция закрывает свои военные базы в Мали

Франция закрывает свои военные базы в Мали Франция не будет в течение долгого времени сохранять свое военное присутствие в Мали.
Другие страны
9 октября 2021 г. 04:18
Франция закрывает свои военные базы в Мали

Франция не будет в течение долгого времени сохранять свое военное присутствие в Мали.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на форуме Африка - Франция. Трансляция из Монпелье (юг страны) велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

"Считаю, что Франции не предопределено долгое время сохранять свое военное присутствие в Мали. Именно по этой причине мы в настоящее время закрываем свои военные базы в Тесалите и Кидале на севере Мали. Наша цель не заключается в том, чтобы располагать военными базами", - подчеркнул французский лидер.

"Я хочу, чтобы мы как можно быстрее закрыли свои военные базы. Однако этот процесс связан с восстановлением в Мали сильного государства", - сказал Макрон.

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