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Франция закрыла свое небо для белорусских самолетов

Франция закрыла свое небо для белорусских самолетов Государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что разрешение на полеты над территорией Франции для "Белавиа" было приостановлено
Другие страны
25 мая 2021 г. 04:54
Франция закрыла свое небо для белорусских самолетов

Государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари в своем Twitter заявил, что разрешение на полеты над территорией Франции для белорусского авиаперевозчика "Белавиа" было приостановлено.

Как передает Report, он также призвал французские авиакомпании не пользоваться воздушным пространством Беларуси для осуществления полетов.

"В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Разрешение на полеты "Белавиа" также приостановлено", — написал Джебарри.

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