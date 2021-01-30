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Франция закроет границы для не входящих в Евросоюз стран

Франция закроет границы для не входящих в Евросоюз стран Франция решила закрыть границы страны на въезд и выезд за пределы Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией коронавируса
Другие страны
30 января 2021 г. 00:14
Франция закроет границы для не входящих в Евросоюз стран

Франция решила закрыть границы страны на въезд и выезд за пределы Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств", — сообщил Кастекс. Ограничения вступят в силу с 31 января.

Выезд за пределы Франции в страны Евросоюза возможен, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Это правило не касается работников, проживающих на приграничных территориях.

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