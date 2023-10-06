Франция заблокировала продажу США, связанную с ядерными реакторами компании

Власти Франции заблокировали сделку по приобретению американской фирмой французского подразделения компании Velan SAS, которая занимается поставками оборудования для ядерных реакторов.

Власти Франции заблокировали сделку по приобретению американской фирмой французского подразделения компании Velan SAS, которая занимается поставками оборудования для ядерных реакторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, таким образом президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил представленные ранее намерения "защитить ключевые отрасли промышленности от иностранного поглощения". Ранее несколько французских законодателей выражали обеспокоенность в связи с тем, что после сделки США могут получить контроль над производителем оборудования для энергетической компании EDF и препятствовать экспорту французских ядерных реакторов в Китай.

Согласно информации Bloomberg, месяцы переговоров по сделке, в рамках которой американская компания Flowserve планировала приобрести французское подразделение компании Velan SAS в Канаде примерно за 247 млн долларов, закончились отказом со стороны Франции. Во французском минфине надеются, что решение не отразится на отношениях между двумя странами, отмечает агентство.

Указывается, что ранее Макрон расширил список отраслей, которые Франция считает стратегическими, и снизил порог, позволяющий правительству проводить проверку в случае иностранного поглощения. По оценке Bloomberg, сейчас Париж уделяет особое внимание сферам ядерных технологий, полупроводников и продовольственной безопасности.