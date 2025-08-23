Франция вызвала посла Италии из-за критики Макрона

Франция вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро в связи с критикой вице-премьера Италии Маттео Сальвини позиции французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке европейских войск в Украину.

Как передает Report , об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

До этого Сальвини призвал Макрона надеть каску и лично отправиться в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины", — пишет AFP со ссылкой на источник.