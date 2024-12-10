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Франция выводит свои сухопутные войска из Чада

Франция выводит свои сухопутные войска из Чада Франция выводит свои сухопутные войска из африканского Чада.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 21:53
Франция выводит свои сухопутные войска из Чада

Франция выводит свои сухопутные войска из африканского Чада.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французской армии.

Отмечается, что вывод войск происходит после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября.

Ранее столицу Нджамена покинули два французских истребителя Dassault Mirage 2000. Однако в Чаде все еще остаются около 1000 солдат Франции.

Напомним, что до этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 году Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 году – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты. Вывод французских войск из Чада положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахеля и прямым военным операциям Франции против вооруженных боевиков в этом регионе, отмечает Reuters.

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