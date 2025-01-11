О нас

Франция вывела свой контингент с одной из баз в Чаде

Франция вывела свой контингент с одной из баз в Чаде Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде. Накануне базу покинула тяжелая техника, а сегодня - военнослужащие.
Другие страны
11 января 2025 г. 15:30
Франция вывела свой контингент с одной из баз в Чаде

Франция завершила вывод своих военных с базы Абеше в Чаде.

Как передает Report, об этом сообщил портал tchadinfo.

"Накануне базу покинула тяжелая техника, а сегодня - военнослужащие", - отмечает издание.

База перешла в ведение Вооруженных сил Чада.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал от Парижа вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года. В последнее время в Чаде насчитывалось около 1 000 человек личного состава Вооруженных сил Франции, размещенных на трех базах - в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.

Властей Чада, как и других бывших колоний Франции в Западной Африке (Мали и Нигера), откуда французских военнослужащих попросили уйти, не устраивал тот факт, что Париж не столько помогал обеспечивать безопасность, сколько стремился сохранить свои позиции в регионе.

По словам премьер-министра Чада Алламая Халины, решение Нджамены покончить с военным сотрудничеством с Францией - "смелое и патриотичное", чадский народ давно ждал его.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa Çaddakı bazalarının birindən öz kontingentini çıxarıb

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi