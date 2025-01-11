Франция вывела свой контингент с одной из баз в Чаде

Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде. Накануне базу покинула тяжелая техника, а сегодня - военнослужащие.

Франция завершила вывод своих военных с базы Абеше в Чаде.

Как передает Report, об этом сообщил портал tchadinfo.

"Накануне базу покинула тяжелая техника, а сегодня - военнослужащие", - отмечает издание.

База перешла в ведение Вооруженных сил Чада.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал от Парижа вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года. В последнее время в Чаде насчитывалось около 1 000 человек личного состава Вооруженных сил Франции, размещенных на трех базах - в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.

Властей Чада, как и других бывших колоний Франции в Западной Африке (Мали и Нигера), откуда французских военнослужащих попросили уйти, не устраивал тот факт, что Париж не столько помогал обеспечивать безопасность, сколько стремился сохранить свои позиции в регионе.

По словам премьер-министра Чада Алламая Халины, решение Нджамены покончить с военным сотрудничеством с Францией - "смелое и патриотичное", чадский народ давно ждал его.