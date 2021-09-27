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Франция выступила за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН

Франция выступила за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН Франция считает необходимым увеличить число стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
Другие страны
27 сентября 2021 г. 17:33
Франция выступила за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН

Франция считает необходимым увеличить число стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства этой страны.

"Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности - как постоянных, так и временных", - сказал дипломат.

Он добавил, что "в связи с этим Франция поддерживает инициативу Группы четырех стран (G4 - Германия, Бразилия, Индия и Япония), направленную на то, чтобы было создано в СБ одно дополнительное место для страны - постоянного члена".

"Также она выступает за расширение представительства африканских стран, в том числе и в качестве постоянных членов Совета Безопасности", - отметил представитель дипведомства.

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