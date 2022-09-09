Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, поскольку считает их эффективными.

Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, поскольку считает их эффективными.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.

"Мы будем поддерживать применение сильных санкций в отношении России. Санкции ЕС против РФ эффективны. Экономический спад в России в этом году составит 4%, а инфляция достигнет 14%", — сказал он.

Он добавил, что европейцам не следует отступать от проводимой санкционной политики и не верить тем, кто верит в неэффективность ограничений.