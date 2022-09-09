О нас

Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

Франция выступила за продолжение санкционной политики против России Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, поскольку считает их эффективными.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 11:54
Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, поскольку считает их эффективными.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.

"Мы будем поддерживать применение сильных санкций в отношении России. Санкции ЕС против РФ эффективны. Экономический спад в России в этом году составит 4%, а инфляция достигнет 14%", — сказал он.

Он добавил, что европейцам не следует отступать от проводимой санкционной политики и не верить тем, кто верит в неэффективность ограничений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi