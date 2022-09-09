Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, поскольку считает их эффективными.
Как передает Report, об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.
"Мы будем поддерживать применение сильных санкций в отношении России. Санкции ЕС против РФ эффективны. Экономический спад в России в этом году составит 4%, а инфляция достигнет 14%", — сказал он.
Он добавил, что европейцам не следует отступать от проводимой санкционной политики и не верить тем, кто верит в неэффективность ограничений.