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Франция выступила за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС

Франция выступила за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС Париж выступает за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 17:24
Франция выступила за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС

Париж выступает за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире радиостанции RTL заявила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Мы настоятельно призываем к демилитаризации района Запорожской АЭС. Это важный вопрос, который нужно коллективно урегулировать", - сказала Панье-Рюнаше. Она отметила, что французский президент Эмманюэль Макрон изложил позицию Парижа в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что в ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Согласно информации, из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. АЭС, расположенная в городе Энергодаре, в настоящее время находится под контролем российских войск.

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Версия на английском языке France calls for demilitarization of area around Zaporizhzhia nuke plant

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