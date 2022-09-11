Франция выступила за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС

Париж выступает за демилитаризацию района вокруг Запорожской АЭС.
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"Мы настоятельно призываем к демилитаризации района Запорожской АЭС. Это важный вопрос, который нужно коллективно урегулировать", - сказала Панье-Рюнаше. Она отметила, что французский президент Эмманюэль Макрон изложил позицию Парижа в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что в ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Согласно информации, из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. АЭС, расположенная в городе Энергодаре, в настоящее время находится под контролем российских войск.