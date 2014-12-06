​Франция выплатит 60 миллионов долларов компенсаций жертвам Холокоста

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Франции и США договорились о выплате компенсаций жертвам Холокоста, которые были депортированы французской железнодорожной компанией во время Второй мировой войны.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, обе стороны объявили, что компенсационный фонд составит 60 миллионов долларов.

Компенсации будут выплачены тем, кто был доставлен в концентрационные лагеря нацистов поездами государственной компании SNCF.

Во времена Холокоста поезда компании перевезли в концлагеря в общей сложности 76 тысяч евреев.