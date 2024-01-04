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Франция выдворила в 2023 году более 4,5 тыс. иностранцев

Франция выдворила в 2023 году более 4,5 тыс. иностранцев Франция в 2023 году выдворила 4 686 иностранцев, совершивших правонарушения.
Другие страны
4 января 2024 г. 17:56
Франция выдворила в 2023 году более 4,5 тыс. иностранцев

Франция в 2023 году выдворила 4 686 иностранцев, совершивших правонарушения.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на МВД.

Издание указывает на то, что эта цифра на 30% превышает соответствующий показатель 2022 года, и напоминает, что две недели назад в обстановке острых политических дебатов был принят закон об иммиграции, предусматривающий облегчение процедуры выдворения.

В 2022 году французские власти выдворили 3 615 иностранцев-правонарушителей, а в 2021-м - 1,8 тыс.

Подавляющее большинство выдворяемых - мужчины. Основные направления высылки правонарушителей - Магриб, страны Африки к югу от Сахары и Центральная Европа.

В МВД уточняют, что в эти списки не входят лица, выдворенные превентивно по причине радикализации террористической направленности.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который в четверг провел в Париже совещание префектов, "приветствовал этот первый итог" и призвал "еще ускорить данную работу, в частности, с помощью закона об иммиграции, как только он будет опубликован".

Текст нового закона, по которому до его опубликования еще должен высказаться Конституционный совет, допускает, в том числе, выдворение иностранцев-правонарушителей, пребывающих на французской территории на законных основаниях.

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