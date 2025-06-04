Франция выделит Украине пакет гарантий на €1,5 млрд для оборонных закупок

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в €1,5 млрд для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства.

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в €1,5 млрд для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике офиса премьер-министра Франции Франсуа Байру.

"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до €1,5 млрд для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сказано в сообщении.

Кроме того, Франция обязалась с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.

"Для восстановления разрушенной в Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере €200 млн, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - отмечется в сообщении.