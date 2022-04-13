Франция выделит Украине дополнительную военную помощь

Власти Франции выделят Украине дополнительную военную помощь, на которую ранее было потрачено 100 млн евро (111 млн долларов).
Как передает Report, об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли написала в среду в своем Twitter после встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Франция предоставит дополнительные военные мощности в дополнение к уже выделенным 100 миллионам евро в виде поставок оборудования", - написала Парли.
Она добавила, что этот шаг стал ответом на новые запросы Украины.