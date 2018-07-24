Франция выделит $100 млн на проведение выборов в Ливии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Франция выделит $100 млн на организацию и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 10 декабря 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, находящийся с визитом в Триполи, передает издание Libyan Express.

"Ливийские лидеры в Париже обязались провести президентские и парламентские выборы. Франция будет настаивать на том, чтобы помочь ливийцам идти в этом направлении", - сказал он, добавив, что избирательная комиссия Ливии уже получила финансовую поддержку от ООН в размере $1 млн для подготовки к предстоящим выборам.

"Франция продолжает поддерживать ливийцев в достижении политического решения", - отметил, со своей стороны, глава МИД Ливии Мухаммед Тахер Сияла.