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Франция выделила €5 млн НПО, работающим в пострадавшем от землетрясения Марокко

Франция выделила €5 млн НПО, работающим в пострадавшем от землетрясения Марокко Франция выделит 5 млн евро неправительственным организациям (НПО), участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Марокко.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 12:05
Франция выделила €5 млн НПО, работающим в пострадавшем от землетрясения Марокко

Франция выделит 5 млн евро неправительственным организациям (НПО), участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Марокко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV.

"Я приняла решение этим утром выделить из резервного фонда министерства 5 млн евро неправительственным организациям, работающим в стране", - отметила она.

По словам главы ведомства, речь идет как о марокканских НПО, так и об организациях из других стран.

Колонна также отметила, что Рабат не отказывался от предложения помощи со стороны Парижа, но пока не принял его. "Марокко не отказывалось от помощи, королевство просит ту или иную страну о поддержке в зависимости от развития ситуации", - сказала министр.

Отметим, что ранее власти столичного региона Франции Иль-де-Франс заявили о том, что выделят 500 тыс. евро для поддержки усилий по преодолению последствий землетрясения

Землетрясение магнитудой 7 в королевстве произошло поздно вечером 8 сентября. По последним данным, в результате землетрясения погибли 2 122 человека, 2 420 пострадали.

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Версия на английском языке France allocates €5 million to NGOs working in earthquake-stricken Morocco

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