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Франция вскоре объявит о присоединении к инициативе закупки снарядов для ВСУ

Франция вскоре объявит о присоединении к инициативе закупки снарядов для ВСУ Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре объявит о присоединении страны к инициативе Праги по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВС Украины, боеприпасы планируется получить от стран, не входящих в Евросоюз.
Другие страны
5 марта 2024 г. 10:33
Франция вскоре объявит о присоединении к инициативе закупки снарядов для ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре объявит о присоединении страны к инициативе Праги по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВС Украины, боеприпасы планируется получить от стран, не входящих в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Германия, Нидерланды и Дания также присоединились к Франции и поддержали план закупки боеприпасов.

Правительство Чехии отмечало, что получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также от других стран, включая Литву и Латвию, по вопросу закупки снарядов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах. Речь идет о 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

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Версия на английском языке Macron prepares ammunition pledge for Ukraine before key meeting

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