Франция временно ограничила доступ к Монблану

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Власти Франции ограничили доступ к вершине Монблан и популярному "королевскому маршруту" на восемь дней из-за чрезмерного количества туристов, которые хотели бы совершить восхождение, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Британская газета Daily Mail сообщает, что, помимо переполненности, местные власти недовольны и уровнем безопасности.

"Так, многие туристы пытаются совершить восхождение в летний сезон без специального снаряжения. За поход на гору без специальных канатов и "кошек" введены штрафы", - пишет издание.

Напомним, что в 2018 году погибли как минимум трое - поляк, литовец и британец, который сорвался с крутой горной тропы.