О нас

Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году

Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году Президент Франции Эммануэль Макрон впервые официально назвал убийство западноафриканских солдат французскими войсками в 1944 году резней.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 14:44
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые официально назвал убийство западноафриканских солдат французскими войсками в 1944 году резней.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на адресованное властям Сенегала письмо Макрона.

В письме он назвал произошедшее трагедией, подчеркнув важность установления всей правды о трагедии, которая произошла на фоне обострения отношений между Парижем и его бывшими колониями.

1 декабря 1944 года от 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время Второй мировой войны, были расстреляны французскими войсками. Причиной конфликта стал мятеж, вызванный невыплатой заработной платы. Большинство погибших были членами корпуса колониальной пехоты Tirailleurs Senegalais ("Сенегальские стрелки").

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, комментируя письмо, заявил, что этот шаг должен "открыть дверь" для полного раскрытия правды о событиях в Тиаройе.

"Франция должна признать, что противостояние между солдатами и стрелками, требовавшими заработную плату, спровоцировало цепочку событий, которая привела к резне", - говорится в письме Макрона.

Он также подчеркнул, что работа Комитета по восстановлению фактов, возглавляемого профессором Мамаду Диуфом, станет важным шагом к изучению причин трагедии.

Этот шаг Макрона совпадает с обострением отношений между Францией и ее бывшими колониями в Западной Африке. В Сенегале, на недавних выборах, правящая партия PASTEF получила подавляющее большинство голосов, а новый президент Файе поставил целью добиться экономической независимости от иностранных компаний, включая французские.

Файе также прокомментировал тему присутствия французских войск в Сенегале, отметив, что исторически Франция порабощала и колонизировала, оставаясь здесь. "Трудно представить, чтобы армия другой страны, например Китая или России, могла бы иметь военную базу на территории Франции", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Работники нескольких отраслей в Италии бастуют против планов изменить бюджет
Работники нескольких отраслей в Италии бастуют против планов изменить бюджет
29 ноября 2024 г. 14:41
АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро
АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро
29 ноября 2024 г. 14:21
Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов
Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов
29 ноября 2024 г. 13:40
На территорию посольства России в Швеции сбросили краску с БПЛА
На территорию посольства России в Швеции сбросили краску с БПЛА
29 ноября 2024 г. 13:21
Парламент Великобритании раскололся из-за исторического законопроекта об эвтаназии
Парламент Великобритании раскололся из-за исторического законопроекта об эвтаназии
29 ноября 2024 г. 12:54
Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека
Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека
29 ноября 2024 г. 12:38
Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским
Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским
29 ноября 2024 г. 11:45
Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов
Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов
29 ноября 2024 г. 11:00
Премьер-министр Японии рассчитывает решить территориальный спор с Россией
Премьер-министр Японии рассчитывает решить территориальный спор с Россией
29 ноября 2024 г. 10:32
Самолеты РФ и КНР заходили в зону опознавания ПВО Южной Кореи
Самолеты РФ и КНР заходили в зону опознавания ПВО Южной Кореи
29 ноября 2024 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi