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Франция впервые испытала гиперзвуковой боевой блок

Франция впервые испытала гиперзвуковой боевой блок Франция впервые провела испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX.
Другие страны
27 июня 2023 г. 17:12
Франция впервые испытала гиперзвуковой боевой блок

Франция впервые провела испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Parisien.

Как отмечает издание, испытательный полет маневрирующего боевого блока в небе над Окситанией "состоялся в понедельник вечером". При этом аппарат смог более чем в пять раз превысить скорость звука (около 6 тыс. км/ч).

По данным газеты, для обеспечения безопасности испытаний был введен запрет на полеты, а также морскую навигацию в районе протяженностью около 2 тыс. км.

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