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Франция возражает против единой для всех стран ЕС нормы экономии газа

Франция возражает против единой для всех стран ЕС нормы экономии газа Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Другие страны
25 июля 2022 г. 20:03
Франция возражает против единой для всех стран ЕС нормы экономии газа

Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не хотим вводить одинаковые цели по ограничению, которые не будут адаптированы к реальности каждого государства и которые, в конечном итоге, не повлияют на нашу способность экспортировать газ нашим соседям", - приводит телеканал BFMTV слова источника из окружения министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

По ее словам, Париж стремится к соглашению, "которое учреждает принцип скоординированного сокращения потребления газа, но в то же время учитывает конкретные ситуации каждого государства-члена и, в частности, наши возможности экспорта газа".

Во Франции полагают, что страна достаточно обеспечена газом, так как в отличие от Германии мало зависит от российского снабжения. И если республика добровольно сократит свое потребление на 15%, то высвободятся объемы газа, которые она могла бы при необходимости экспортировать своим соседям.

Возможности такого экспорта зависят от параметров существующих соединительных газопроводов, и французское правительство полагает, что физически не сможет экспортировать 15% своего газа в ФРГ, объяснили BFMTV в министерстве.

При этом Париж настаивает на важности солидарности в газоснабжении, особенно по отношению к Германии, зависимой от российского газа. Однако возможности газопроводов, соединяющих Францию и Германии, "физически и технически ограничены", констатируют в окружении профильного министра.

"Мы, очевидно, будем делать все возможное, чтобы помочь нашим европейским партнерам", но "бесполезно прилагать дополнительные усилия, которые в любом случае не повлияют на способность помогать нашим соседям", заявил неназванный источник BFMTV.

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Версия на английском языке France opposes gas savings norm common for all EU members

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