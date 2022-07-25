Франция возражает против единой для всех стран ЕС нормы экономии газа

Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не хотим вводить одинаковые цели по ограничению, которые не будут адаптированы к реальности каждого государства и которые, в конечном итоге, не повлияют на нашу способность экспортировать газ нашим соседям", - приводит телеканал BFMTV слова источника из окружения министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

По ее словам, Париж стремится к соглашению, "которое учреждает принцип скоординированного сокращения потребления газа, но в то же время учитывает конкретные ситуации каждого государства-члена и, в частности, наши возможности экспорта газа".

Во Франции полагают, что страна достаточно обеспечена газом, так как в отличие от Германии мало зависит от российского снабжения. И если республика добровольно сократит свое потребление на 15%, то высвободятся объемы газа, которые она могла бы при необходимости экспортировать своим соседям.

Возможности такого экспорта зависят от параметров существующих соединительных газопроводов, и французское правительство полагает, что физически не сможет экспортировать 15% своего газа в ФРГ, объяснили BFMTV в министерстве.

При этом Париж настаивает на важности солидарности в газоснабжении, особенно по отношению к Германии, зависимой от российского газа. Однако возможности газопроводов, соединяющих Францию и Германии, "физически и технически ограничены", констатируют в окружении профильного министра.

"Мы, очевидно, будем делать все возможное, чтобы помочь нашим европейским партнерам", но "бесполезно прилагать дополнительные усилия, которые в любом случае не повлияют на способность помогать нашим соседям", заявил неназванный источник BFMTV.