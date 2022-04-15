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Франция вернет посольство из Львова в Киев

Франция вернет посольство из Львова в Киев Посольство Франции в Украине, которое после начала войны было перенесено во Львов, в ближайшее время возобновит работу в Киеве.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 06:09
Франция вернет посольство из Львова в Киев

Посольство Франции в Украине, которое после начала войны было перенесено во Львов, в ближайшее время возобновит работу в Киеве.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора со своим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал своего украинского коллегу о решении французских властей перевести посольство Франции в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Это произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг пресс-службой французского внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Fransa yaxın vaxtlarda səfirliyini Lvovdan Kiyevə qaytaracaq

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