Франция вернет посольство из Львова в Киев

Посольство Франции в Украине, которое после начала войны было перенесено во Львов, в ближайшее время возобновит работу в Киеве.

Посольство Франции в Украине, которое после начала войны было перенесено во Львов, в ближайшее время возобновит работу в Киеве.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора со своим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал своего украинского коллегу о решении французских властей перевести посольство Франции в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Это произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг пресс-службой французского внешнеполитического ведомства.