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Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию "Росатом".
Другие страны
9 марта 2023 г. 16:38
Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию "Росатом".

Как передает Report, об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Источник в Евросоюзе сообщил, что самым большим сторонником сотрудничества в сфере атомной энергетики с "Росатомом" является Франция, а самой громогласной в этом вопросе стала Венгрия, "которая ссылается на национальную безопасность, как только речь заходит о возможных санкциях".

Как пишет РАР, до Брюсселя также доходит информация, что "Росатом", который не попал под западные санкции, расширяет свою деятельность и на другие отрасли экономики.

Ранее издание Hill писало, что европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом". Согласно его материалу, Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива.

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Версия на английском языке France, Hungary, Bulgaria block sanctions against Russia's nuclear power industry

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