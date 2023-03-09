Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию "Росатом".

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию "Росатом".

Как передает Report, об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Источник в Евросоюзе сообщил, что самым большим сторонником сотрудничества в сфере атомной энергетики с "Росатомом" является Франция, а самой громогласной в этом вопросе стала Венгрия, "которая ссылается на национальную безопасность, как только речь заходит о возможных санкциях".

Как пишет РАР, до Брюсселя также доходит информация, что "Росатом", который не попал под западные санкции, расширяет свою деятельность и на другие отрасли экономики.

Ранее издание Hill писало, что европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом". Согласно его материалу, Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива.