О нас

Франция в своем амплуа: Военная интервенция в Нигер становится неизбежной

Франция в своем амплуа: Военная интервенция в Нигер становится неизбежной После безуспешного визита делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер военная интервенция становится неизбежной.
Другие страны
21 августа 2023 г. 17:12
Франция в своем амплуа: Военная интервенция в Нигер становится неизбежной

После безуспешного визита делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер военная интервенция в эту страны становится практически неизбежной.

Как передает Report, делегация ЭКОВАС, прибывшая в Нигер 19 августа с намерением выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране, покинула ее на следующий день, заявив о провале переговоров.

Учитывая, что до визита главы генеральных штабов ЭКОВАС договорились о начале военного вторжения в Нигер в случае невозможности договориться мирно, результаты визита в Нигер делает практически неизбежным выполнение данного решения.

"В то время, когда военное вмешательство в Нигер становится неизбежным, Алжир глубоко сожалеет о том, что применение насилия было выбрано вместо согласованного политического решения, которое позволило бы мирным путем восстановить конституционный и демократический порядок в этой соседней братской стране", - отмечается в заявлении министерства иностранных дел Алжира.

Однако не все страны так расстроены ситуацией. Франция, например, исторически имеющая свои интересы в Нигере, лишь выиграет от военной интервенции, И на этот раз ей не придется марать руки о кровь африканцев самой - за нее это сделает ЭКОВАС.

Еще в самом начале восстания в Нигере Франция начала угрожать, что не допустит нарушения своих интересов. В первую очередь, речь идет об уране, которым обеспечиваются французские АЭС.

Основная проблема Франции заключается в том, что собственных запасов урана у нее практически нет. В Нигере же, ныне бывшей колонии Франции, находятся одни из самых крупных залежей этого сырья: он седьмой по величине производитель урана в мире и второй после Намибии в Африке.

Несмотря на падение колониального режима, Франция оставила за собой право на добычу ядерного сырья в Нигере, сотрудничая с ныне свергнутым законным правительством. Почти 75% всей электроэнергии во Франции обеспечивают АЭС, которые работают на сырье, добываемом в Африке.

Государственный переворот и возможные потери поставок урана вынуждают Францию искать выход из ситуации, в том числе возможность возвращения старого режима.

Помимо этого, Франция заявила, что не планирует выводить своих военных из Нигера.

"Возможный отъезд французских солдат, находящихся в Нигере, также не стоит на повестке дня. Все усилия международного сообщества направлены на то, чтобы заставить хунту отказаться от своей опасной авантюры, наносящей ущерб Нигеру и региону", - отметила ранее глава французского МИД Катрин Колонна.

Таким образом, сегодня Франция продолжает свою политику контроля африканских стран в угоду своим интересам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa öz ampluasında: Nigerə hərbi müdaxilə qaçılmazdır

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi