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Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar

Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar В ближайшее время в Украину будут отправлены дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 02:47
Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar

В ближайшее время в Украину будут отправлены дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

"Шесть САУ Caesar будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что Франция не является стороной конфликта, а поставки вооружений, по мнению французского министра, "не является его эскалацией". Глава военного ведомства также подчеркнул необходимость сохранения диалога с Россией для "достижения политического урегулирования конфликта".

Напомним, что ранее сообщалось о планах Франции передать Украине часть САУ Саesar, которые изначально предназначались Дании. До этого Франция поставила Украине 18 таких САУ.

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