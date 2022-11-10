Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar

В ближайшее время в Украину будут отправлены дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

В ближайшее время в Украину будут отправлены дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

"Шесть САУ Caesar будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что Франция не является стороной конфликта, а поставки вооружений, по мнению французского министра, "не является его эскалацией". Глава военного ведомства также подчеркнул необходимость сохранения диалога с Россией для "достижения политического урегулирования конфликта".

Напомним, что ранее сообщалось о планах Франции передать Украине часть САУ Саesar, которые изначально предназначались Дании. До этого Франция поставила Украине 18 таких САУ.