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Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма

Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 13:51
Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма

Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На фоне чрезвычайно быстрого распространения штамма "омикрон" в Соединенном Королевстве правительство Франции решило восстановить веские причины для поездок в Соединенное Королевство и из Соединенного Королевства, а также усилить требования в отношении проверок при отбытии и прибытии", - говорится в коммюнике правительства Франции.

Наличие веских причин для поездок из Франции в Великобританию и обратно будет требоваться как для тех, кто не вакцинирован, так и для вакцинированных граждан.

Кроме того, будет требоваться тест на COVID-19, который действителен 24 часа.

Также путешественники из Великобритании перед поездкой должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции. Приезжающие из Великобритании должны будут проходить обязательную самоизоляцию, которая может быть отменена спустя 48 часов при условии отрицательного теста на коронавирус.

15 декабря в Великобритании за сутки было зафиксировано 78,6 тысячи новых заражений коронавирусом (что является максимальным показателем за пандемию), в том числе 4,7 тысячи случаев "омикрона". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.

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Версия на английском языке France tightens border controls with Great Britain due to omicron strain

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