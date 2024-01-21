Франция уже много лет загрязняет Средиземное море.
Об этом сообщает
Так, производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море.
Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод "прямо или косвенно" выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.
Газета Le Monde уточняет, что в сброшенной воде превышена концентрация ртути и мышьяка. За период с 2016 по 2021 год всего зафиксировано 64 нарушения.