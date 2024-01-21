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Франция уже много лет загрязняет Средиземное море

Франция уже много лет загрязняет Средиземное море Франция уже много лет загрязняет Средиземное море.
Другие страны
21 января 2024 г. 07:30
Франция уже много лет загрязняет Средиземное море

Франция уже много лет загрязняет Средиземное море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV.

Так, производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море.

Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод "прямо или косвенно" выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.

Газета Le Monde уточняет, что в сброшенной воде превышена концентрация ртути и мышьяка. За период с 2016 по 2021 год всего зафиксировано 64 нарушения.

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