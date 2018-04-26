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    Франция увеличит военное присутствие в Сирии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Франция увеличит свое военное присутствие в Сирии и нарастит участие в международной коалиции.

    Как передает Report, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

    «Мы продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции», — сказал он.

    Он также сообщил о поддержке со стороны Парижа «американского присутствия на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат».

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы вернуть американских солдат из Сирии домой.

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