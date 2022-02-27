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Франция увеличит поставки вооружения в Украину

Франция увеличит поставки вооружения в Украину Франция намерена поставлять больше военного оборудования в Украину на фоне продолжающихся боевых действий в этой стране.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 08:44
Франция увеличит поставки вооружения в Украину

Франция намерена поставлять больше военного оборудования в Украину на фоне продолжающихся боевых действий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце.

"Было решено организовать дополнительные поставки военного снаряжения украинским властям, а также обеспечить поддержку топливом", - заявили в администрации французского лидера. Какие именно военные грузы будут поставляться из Франции в Украину, не уточняется. Тем не менее, по данным агентства, украинская сторона уже направила Министерству вооруженных сил Франции список необходимых грузов, в том числе связанных с противовоздушной обороной.

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