Франция увеличит поставки вооружения в Украину

Франция намерена поставлять больше военного оборудования в Украину на фоне продолжающихся боевых действий в этой стране.

Франция намерена поставлять больше военного оборудования в Украину на фоне продолжающихся боевых действий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце.

"Было решено организовать дополнительные поставки военного снаряжения украинским властям, а также обеспечить поддержку топливом", - заявили в администрации французского лидера. Какие именно военные грузы будут поставляться из Франции в Украину, не уточняется. Тем не менее, по данным агентства, украинская сторона уже направила Министерству вооруженных сил Франции список необходимых грузов, в том числе связанных с противовоздушной обороной.