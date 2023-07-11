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Франция увеличила военную помощь Украине на 170 млн евро

Франция увеличила военную помощь Украине на 170 млн евро В Вильнюсе 11 июля министры обороны Украины и Франции подписали соглашение об увеличении военной помощи.
Другие страны
11 июля 2023 г. 23:01
Франция увеличила военную помощь Украине на 170 млн евро

В Вильнюсе министры обороны Украины и Франции подписали соглашение об увеличении военной помощи.

Как передает Report, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали Соглашение между министерствами обороны Украины и Франции. Соглашение предусматривает увеличение военной помощи Украине на 170 млн евро. Также будет упрощен процесс закупки и поставки вооружений в Украину. Кроме того, установлены рамки для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники", - говорится в сообщении.

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